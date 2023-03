Ski Alpin: Mit 24! Überraschendes Karriereende nach Weltcup-Finale

Wenige Tage nach dem Weltcup-Finale in Andorra erklärt Riikka Honkanen mit gerade einmal 24 Jahren ihren Rücktritt vom alpinen Skisport . „Die Entscheidung ist in den letzten Monaten gereift und war das Ergebnis vieler Faktoren“, erklärte sie gegenüber dem finnischen Onlineportal ski.fi und fügte hinzu: „Nach langem Nachdenken bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die aktuelle Saison meine letzte im Spitzensport sein wird.“

Den Leistungsgedanken, den sie nicht aus ihrem Leben verbannen will, werde sie nun auf anderem Parkett ausleben. Daher sei geplant, ihr „unvollendetes Ingenieursstudium abzuschließen“. Danach wolle sie „mit einem Masterstudium in Sportwissenschaft fortfahren“.

Riikka Honkanen mit Erfolgen im Juniorenbereich

Die junge Frau aus Klaukkala gab ihr Weltcupdebüt am 30. Januar 2016 bei einem Riesenslalom in Maribor. Insgesamt bestritt sie 42 Weltcuprennen und ging auch bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking an den Start.