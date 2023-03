Schiedsrichter-Chef Fröhlich weist Gräfes Kritik zurück

Frankfurt am Main (SID) - Schiedsrichter-Chef Lutz-Michael Fröhlich hat die jüngsten Angriffe von Ex-Referee Manuel Gräfe mit Nachdruck zurückgewiesen. „Mit Kritik müssen wir umgehen. Vor allem auch, wenn sie fachlich fundiert und begründet ist. Wir machen alle auch mal Fehler“, sagte Fröhlich bei Sport1. Man habe aber ein Problem mit „Pauschalkritik. Das sind substanzlose Plattitüden.“

Gräfe hatte nach dem Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München (2:1) scharfe Kritik an den deutschen Schiedsrichtern geübt. "Wenn man die personelle Fehlentwicklung des letzten Jahrzehnts beispielhaft verdeutlichen will, dann dass solche Schiedsrichter bis zur höchsten Gruppe der UEFA vom DFB protegiert wurden, aber die Leistungen es nie begründeten", twitterte Gräfe.

Im Interview mit der Bild-Zeitung ergänzte der 49-Jährige, der sich nach wie vor in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) befindet: Die "fehlende Qualität" habe kürzlich auch die Europäische Fußball-Union (UEFA) der DFB-Schiedsrichterführung mitgeteilt. "Daraufhin gab es eine Krisensitzung von Lutz Michael Fröhlich und Co. mit den deutschen FIFA-Schiedsrichtern", sagte Gräfe. Die UEFA sei "mit den Leistungen nicht einverstanden und in Sorge".