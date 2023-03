"Können in München gewinnen" - BVB-Star mit Ansage im Titelkampf

Nico Schlotterbeck geht mit viel Selbstvertrauen in das Meister-Duell vom BVB gegen den FC Bayern. Er sieht durchaus Chancen.

„Wir haben in diesem Jahr mehr Punkte geholt als sie und sind in der Liga noch ungeschlagen - das sind zwei sehr gute Voraussetzungen. Wenn jeder seine Top-Leistung abruft, können wir in München gewinnen“, sagte der 23-Jährige der Sport Bild.