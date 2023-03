NBA: Wagner-Brüder stark! Orlando wahrt Mini-Playoffchance

In der NBA feiern die Orlando Magic einen Sieg im Kampf um die Playoffs. Franz und Moritz Wagner sind entscheidend daran beteiligt.

Starker Auftritt der Wagner-Brüder in der NBA !

Franz Wagner brilliert vor und nach der Pause

Vor allem in der Mitte des Spiels war der 21-Jährige dafür verantwortlich, das Spiel in die Richtung der Magic zu lenken. Direkt vor der Halbzeitpause markierte er zwei Dreier, auch nach dem Wiederanpfiff traf Wagner dreifach und brachte sein Team so auf die Siegerstraße.