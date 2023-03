Dietz über Ex-Klub Duisburg: "Müssen raus aus der 3. Liga"

Ex-Nationalspieler Bernard Dietz wünscht seinem ehemaligen Verein MSV Duisburg die schnelle Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga.

Ex-Nationalspieler Bernard Dietz wünscht seinem ehemaligen Verein MSV Duisburg die schnelle Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. "Ich habe immer gesagt, wir müssen so schnell wie möglich aus der 3. Liga raus. Jetzt spielen wir da schon vier Jahre. Das geht nicht", sagte der ehemalige Nationalspieler, der am Mittwoch 75 Jahre alt wird, dem SID.