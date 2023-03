Historische Chance für Geschlechter-Gleichberechtigung

Die deutsche Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult sieht eine historische Chance zur Gleichberechtigung der Geschlechter im Sport. "Wir haben jetzt das Momentum. Man kann tatsächlich Respekt bekommen, den es lange Zeit nicht gab", sagte die Olympiasiegerin von 2016, die beim Angel City FC in den USA spielt: "Nicht nur in unserer Sportart, sondern in allen Frauensportarten."