Fremdkörper statt Superstar: Bayern-Sorgen um Mané

Was ist mit bloß Sadio Mané los? Der Neuzugang aus Liverpool findet beim FC Bayern trotz ordentlicher Hinrunden-Bilanz mit elf Toren und fünf Assists nicht ansatzweise zu der Form, die ihn vor seiner Zeit in München zu einem der besten Außenstürmer der Welt gemacht hat.

Seinen vorläufigen Tiefpunkt erreichte er am Sonntagabend bei der 1:2-Auswärtspleite in Leverkusen , als Julian Nagelsmann ihn schon zur Pause vom Feld nahm.

Bayern erwartet deutlich mehr von Mané

Ex-Liverpool-Star lässt Stärken vermissen

Es mangelt ihm an Tempo und Explosivität – also ausgerechnet an den Qualitäten, die ihn über Jahre in Liverpool ausgezeichnet hatten. Ebenjenen Jahren in Liverpool zollt er nun aber offensichtlich auch Tribut.