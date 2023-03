Roca erklärt Bayern-Abschied: Musste Kimmich-Rolle akzeptieren

Anzeige

Marc Roca spricht über seinen Abschied vom FC Bayern. Der Spanier war häufig nur Ersatz - und ist trotzdem äußerst dankbar.

Marc Roca hat sich beim FC Bayern nie zum Leistungsträger entwickelt. Und trotzdem ist er dankbar für seine Zeit beim deutschen Rekordmeister.

„Wenn ich gespielt habe, habe ich gute Leistungen gezeigt und ich habe mir und anderen gezeigt, dass ich mit diesen Spielern spielen kann. Dass ich bereit war, dort zu spielen“, erklärte der Spanier im Interview mit The Athletic.

Letztlich kam Roca in zwei Jahren auf lediglich 24 Einsätze, nur zweimal ging es über die volle Distanz.

Im vergangenen Sommer wechselte er für zwölf Millionen Euro zu Leeds United in die Premier League. „Wenn der Trainer an andere Dinge denkt, oder andere Spieler bevorzugt, kann ich das akzeptieren“, erklärte der 26-Jährige.

So erklärt Roca seinen Bayern-Abschied

Für ihn „war es Zeit, zu wechseln. Aber ich bin Nagelsmann und dem Klub sehr dankbar.“ Der Schritt nach München sei eine große Umstellung für ihn gewesen, die ihn zu einem sofortigen Reifeprozess gezwungen habe.

Bei seinem Ex-Klub Espanyol hatte er immer gespielt, in der bayerischen Metropole war das anders: „Es war nicht einfach, aber ich bin viel gewachsen. Mein Deutsch ist ok und ich musste es lernen, denn die Teambesprechungen waren von Anfang an auf Deutsch.“

Beim FCB fand sich Roca von Weltstars umringt. Im Konkurrenzkampf mit Spielern wie Joshua Kimmich boten sich kaum Chancen. Dieser füllt in Julian Nagelsmanns Team die wichtige Rolle als Führungsspieler aus: „Ich habe eine Position mit ihm geteilt und ich muss akzeptieren, dass er ein wirklich wichtiger Spieler bei Bayern und in der deutschen Nationalmannschaft ist. So sind die Dinge manchmal.“