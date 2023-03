NFl-Star Newton ledert gegen Konkurrenz: "Wie kriegen diese Randoms immer noch Jobs?"

Cam Newton sucht nach einem Jahr NFL-Zwangspause eine neue Heimat. Der ehemalige MVP will sich dafür an seinem alten College zeigen und schießt gegen die Konkurrenz.

Cam Newton greif noch einmal forsch an!

Der ehemalige MVP, der in der vergangenen Saison keinen Job in der NFL gefunden hatte, will nun ein Comeback starten. (SERVICE: Die größten Trades und heißesten Gerüchte der NFL im SPORT1-Transferticker)