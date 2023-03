Philipp Lahm: Erstaunliche Abrechnung mit PSG, Messi - und hartes Urteil zu Mbappé

Philipp Lahm zerlegt Paris Saint-Germain in seine Einzelteile. In einer Kolumne nennt er ein großes Mbappé-Problem und fällt auch zu Messi ein hartes Urteil.

Der ehemalige Weltklasse-Spieler des FC Bayern zerlegte den französischen Topklub knapp zwei Wochen nach dem Aus in der Champions League verbal in seine Einzelteile. In seiner erstaunlichen Analyse ging der 39-Jährige unter anderem auf das große Problem um Kylian Mbappé ein.