2:1 nach 0:1: Erster Matchball für Ingolstadt gegen DEG

Der ERC Ingolstadt hat in den Playoff-Viertelfinals der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seinen ersten Matchball zum Einzug in die Vorschlussrunde erspielt.

Die Bayern drehten bei der Düsseldorfer EG im Schlussdrittel einen 0:1-Rückstand zum 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)-Erfolg und gingen damit in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 in Führung. Im fünften Duell am Freitag (19.30) kann Ingolstadt damit auf eigenem Eis den Sprung ins Halbfinale durch einen weiteren Sieg perfekt machen.