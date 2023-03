Langlauf: Rydzek sprintet knapp am Podium vorbei

Coletta Rydzek erreicht in Tallinn Platz vier © AFP/SID/JENS SCHLUETER

Skilangläuferin Coletta Rydzek hat beim Freistilsprint in der estnischen Hauptstadt Tallinn nur knapp das Podest verpasst. Die Oberstdorferin zog am Dienstagabend in das Finale ein und belegte dort den vierten Platz, für die 25-Jährige war es das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere.