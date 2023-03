European League: Füchse gewinnen Achtelfinal-Hinspiel

Die Füchse Berlin gewinnen das Hinspiel in Skjern © AFP/SID/KARIM JAAFAR

Die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert gewann ihr Achtelfinal-Hinspiel beim dänischen Klub Skjern Handbold am Dienstag mit 28:23 (14:11). Das Rückspiel findet in der kommenden Woche statt.

Rechtsaußen Robert Weber war mit neun Toren der beste Werfer für den Hauptstadt-Klub, der mit dem mühevollen Auswärtssieg auch eine gelungene Generalprobe für das Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel feierte. Die Berliner treten am Sonntag (14.00 Uhr) beim Rekordmeister an.