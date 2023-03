Bundesliga: Zoff unter den Schiedsrichtern eskaliert! DFB-Boss Fröhlich kontert Gräfe

Wie der Ex-Referee am Montag erklärte, sei er „bei weitem nicht der Einzige“, der mit den Leistungen der Unparteiischen derzeit nicht zufrieden ist .

Schiri-Zoff! Gräfe vs. Fröhlich

Diese Mitteilung habe zu einer „Krisensitzung von Lutz Michael Fröhlich (Schiedsrichter-Boss beim DFB, Anm. d. Red.) und Co. mit den deutschen FIFA-Schiedsrichtern“ geführt: „Die UEFA ist mit den Leistungen nicht einverstanden und in Sorge. Diese Meinung habe ich also nicht exklusiv.“