Probleme mit der Halswirbelsäule: Schäfer-Betz verpasst EM

Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz hat ihre Teilnahme an den Kunstturn-Europameisterschaften im türkischen Antalya verletzungsbedingt abgesagt.

Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz (Chemnitz) hat ihre Teilnahme an den Kunstturn-Europameisterschaften im türkischen Antalya (11. bis 16. April) verletzungsbedingt abgesagt. Das teilte die 26-Jährige am Dienstagabend auf Instagram mit.

"Aufgrund von anhaltenden Problemen an meiner Halswirbelsäule konnte ich in den letzten Wochen nur sehr eingeschränkt trainieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Einsatz im Wettkampf undenkbar", schrieb Schäfer-Betz. Die Entscheidung habe sie "schweren Herzens" getroffen: "Ich setze alles daran, wieder schnellstmöglich fit zu werden."

Für den Deutschen Turner-Bund (DTB) ist es der nächste hochkarätige Ausfall für die EM: Der Olympia-Zweite Lukas Dauser (Unterhaching) hatte seinen Verzicht bereits zu Monatsbeginn erklärt, der Vize-Weltmeister am Barren laboriert an den Folgen eines Muskelbündelrisses in der linken Schulter.