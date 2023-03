Bundesliga: Mysteriöse Verletzung quält Schick - Bayer-Star gibt mentale Probleme zu

Wahnsinn! So knackte Bayer den Rekordmeister

Es ist mittlerweile fünf Monate her, seit sich Patrik Schick bei einer Trainingseinheit an der Leiste verletzt hat. Es sollte eine Leidenszeit folgen, die weit über körperliche Beschwerden hinausgeht.

„Die Verletzung ist unangenehm und gehört zu den schwierigsten Momenten meiner Karriere“, sagte der Stürmerstar von Bayer Leverkusen am Rande einer Preisverleihung in Prag. Der 27-Jährige wurde in seiner Heimat als Spieler des Jahres ausgezeichnet.