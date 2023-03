Anzeige

BVB hat DFB-Star auf dem Radar: Geheime Mainz-Klausel bei Stach! Geheime Klausel bei DFB-Star!

Stach als Aushilfs-Schiri: "Ich bin mega gespannt"

Christopher Michel

Anton Stach ist einer der Leistungsträger beim 1. FSV Mainz 05. Der zweimalige Nationalspieler weckt Begehrlichkeiten. Sein Klub hat allerdings einen Trumpf in der Hand.

Er hat sich in den Fokus vieler Top-Klubs gespielt!

Die Rede ist von Mainz-Profi Anton Stach. Der 24-Jährige hat sich innerhalb von drei Jahren aus der Regionalliga bis zum Nationalspieler hochgearbeitet. Klar, dass die Zahl der Interessenten zuletzt stetig anwuchs.

Anzeige

In der Länderspielpause am Samstag wird der defensive Mittelfeldspieler einen Rollenwechsel vornehmen und gemeinsam mit Freiburg-Stürmer Nils Petersen und DFB-Top-Schiri Deniz Aytekin einen Amateurkick in der Bezirksliga als Referee begleiten. Ein Projekt des DFB, um mehr Akzeptanz für die Unparteiischen zu schaffen.

BVB hat Stach auf dem Zettel

Heißt im Umkehrschluss: Stach ist beim DFB-Team nicht dabei. Der zweimalige Nationalspieler wird in den kommenden Monaten alles dafür tun, um wieder in den Fokus von Bundestrainer Hansi Flick zu rutschen. Nimmt der Mittelfeld-Stratege dafür sogar einen Vereinswechsel vor?

In einer neuen Ausgabe des SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“ wird über das Interesse einiger Top-Klubs an Stach gesprochen – unter anderem der BVB, Leverkusen, Leipzig und Gladbach sind interessiert. Sky berichtete ebenfalls darüber.

„Nach meinen Infos hat der BVB schon relativ früh die Fühler nach Anton Stach ausgestreckt“, sagt BVB-Experte Oliver Müller. „Und zwar schon zu dem Zeitpunkt, als er zu Beginn der Saison 2021/22 von Fürth nach Mainz gewechselt ist“, sagt Müller. „Ich habe Mainz-Chef Christian Heidel mal nach Stach gefragt, es ist interessant zu sehen, wie relaxed die Mainzer damit umgehen. Die haben überhaupt keine Sorgen und sind sich relativ sicher, dass man den Jungen halten kann.“

Interessant: Die Mainzer haben bei Stach alle Zügel in der eigenen Hand. Stachs Vertrag läuft bis 2024. Es gibt jedoch eine Option, die eine Verlängerung um ein weiteres Jahr zulässt, wie Heidel kürzlich bestätigte.

Stach Leistungsträger unter Svensson

Zu welchen Bedingungen diese greift, ist noch unbekannt. Nach SPORT1-Informationen gibt es allerdings keine Zweifel daran, dass Mainz-Macher Heidel diese ziehen wird.

„Die Mainzer werden diese Option ziehen und haben die Hand drauf“, weiß SPORT1-Chefreporter Patrick Berger. „Wenn ein Verein wie Leverkusen, Leipzig, Gladbach, oder BVB ihn wirklich kaufen will, müssten sie eine Ablöse zahlen. Kein Spieler bei Mainz ist unverkäuflich. 15 bis 20 Millionen Euro müssten es dann schon sein. Das würden die Mainzer fordern.“

Anzeige

Stach ist unter Mainz-Coach Bo Svensson absoluter Leistungsträger, machte in 57 Pflichtspielen zwei Tore und legte zwölf vor.

Sportdirektor Martin Schmidt sagte bereits im April 2022 im SPORT1-Interview: „Ich bin überzeugt davon, dass Anton Stach, sein Berater und familiäres Umfeld wissen, was für ihn der beste Weg ist. Er hat innerhalb von 18 Monaten den Sprung von Liga vier und zwei in die Bundesliga geschafft. Nun geht es darum, dass er vom Shootingstar zum gefestigten Bundesligaspieler und Leistungsträger reift. Aber natürlich wird er in den kommenden Jahren Begehrlichkeiten wecken. Deshalb haben wir Anton auch verpflichtet.“

In diesem Sommer könnte es so weit sein, dass Stach dann nach zwei Jahren bei den Rheinhessen den nächsten Karriereschritt geht. Der zentrale Mittelfeldmann ist etwas später durchgestartet, dafür klettert er die Karriereleiter nun in Windeseile nach oben.