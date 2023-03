Neuer College-Star: Schwimmerin Andreea Dragoi verzückt ihre Follower

Sie wird in den USA gefeiert - aber der Hype hat böse Folgen

Andreea Dragoi beeindruckt ihre Fans nicht nur mit sportlichen Leistungen. Die Schwimmerin gilt als der aufstrebende Star im College-Sport und begeistert ihre Follower mit besonderen Einblicken in ihr Leben auf Instagram.

Andreea Dragoi ist eine erfolgreiche Sportlerin an der Universität San José State. Die Schwimmerin verzückt ihre Follower regelmäßig mit Bildern ihrer Bade-Outfits in den sozialen Medien und weiß zusätzlich mit ihren sportlichen Leistungen zu begeistern.

Neben dem Sport modelt die Studentin und ist auch dort sehr erfolgreich. In ihrer aktuellen Bewerbung zur Miss Europe gibt die gebürtige Rumänin einen Einblick in ihr Leben als Sportlerin und Studentin an der San José State Universität.