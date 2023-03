Curling-WM: Deutsche Frauen mit Sieg und Niederlage

Die deutschen Curlerinnen haben bei der Weltmeisterschaft in Schweden weiter alle Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Am vierten Tag des Turniers in Sandviken gewann das Team um Skip Daniela Jentzsch zunächst mit 9:3 gegen die schwedischen Gastgeberinnen, im Anschluss unterlag man Südkorea mit 2:4. Damit gelangen in den bislang sechs Spielen insgesamt drei Siege.