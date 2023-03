Champions League Frauen: FC Bayern - FC Arsenal live im TV, Stream und Ticker

Kracher in der Frauen Champions League. Der FC Bayern trifft im Champions League Viertelfinale auf den FC Arsenal - die Wochen der Wahrheit beginnen.

Das Kräftemessen mit dem englischen Spitzenklub FC Arsenal eröffnet die Wochen der Wahrheit für die Münchnerinnen. Zwischen dem Hinspiel am Dienstag (Champions League: FC Bayern - FC Arsenal um 18.45 Uhr im LIVETICKER) und dem Rückspiel am 29. März kommt es in der Bundesliga zum Gipfeltreffen mit dem VfL Wolfsburg.