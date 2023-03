Bundesliga: Werders Personalsorgen nehmen ab

Kapitän Marco Friedl, Leonardo Bittencourt und Christian Groß kehrten nach krankheitsbedingter Abwesenheit am Dienstag ins Mannschaftstraining zurück. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Gegen die abstiegsbedrohten Kraichgauer können die Hanseaten am 2. April den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt schaffen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Entsprechend will Werner die Spielpause nutzen und unter anderem an Laufwegen und der Zuordnung am Ball arbeiten. Kommende Woche folgt dann die Vorbereitung auf die Hoffenheim-Partie.