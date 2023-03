Nationalelf hofft auf Sommermärchen 2.0

Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hofft bei der Heim-EM 2024 trotz der jüngsten Turnierenttäuschungen auf ein Sommermärchen 2.0. „Es ist unser riesengroßes Ziel, genau so eine Euphorie und so einen Zusammenhalt wieder herstellen zu können“ wie bei der WM 2006, sagte Nationalspieler Matthias Ginter am Dienstag.

Ginter sprach von der WM als einer "Wahnsinns-Kindheitserinnerung. Die ganzen Straßen waren voll, überall hingen Deutschlandfahnen an den Autos, das Public Viewing wurde quasi erfunden, das ganze Land stand hinter der Nationalmannschaft, da standen Helden auf dem Platz. Das war unbeschreiblich für uns. Man weiß, was das im Land auslösen kann..."

Nach der WM 1974 und 2006 sowie der EM 1988 ist die EURO in rund 16 Monaten das vierte große Fußballturnier in Deutschland. Von 14. Juni bis 14. Juli 2024 wird in Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart gespielt. Wie 2006 steigen das Eröffnungsspiel in München und das Finale in Berlin.