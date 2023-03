Krämer über Ausschluss von Belarus: „Die UEFA muss handeln“

Die Teilnahme von Belarus an der Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland stößt beim Bündnis 90/Die Grünen auf völliges Unverständnis.

Die Teilnahme von Belarus an der Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland stößt beim Bündnis 90/Die Grünen auf völliges Unverständnis. „Nicht darüber zu reden, Belarus komplett auszuschließen“, so Grünen-Politiker Philip Krämer im SID-Gespräch, „ist schwer zu begreifen und entbehrt jeder Grundlage.“ Zusammen mit 45 weiteren Abgeordneten seiner Partei hatte der stellvertretende Vorsitzende des Sportausschusses in einem Brief an die Spitze der Europäischen Fußball-Union (UEFA) den Ausschluss von Belarus aus dem Turnier gefordert.