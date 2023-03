DFB-Team: Absage von Lazar Samardzic! „Hansi Flick hat sich sehr um mich bemüht, aber …“

Sechs Neue! So plant Flick mit Wolf, Berisha und Co.

Absage an den DFB – und an Hansi Flick!

Lazar Samardzic wurde in Deutschland geboren und ausgebildet, spielte im vergangenen November sogar noch für die deutsche U21 unter Trainer Antonio di Salvo und galt als einer der Hoffnungsträger für die Zukunft. Doch von nun an trägt er das Trikot der serbischen A-Nationalmannschaft!

Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler von Udinese Calcio hat sich nach langem Hin und Her gegen eine DFB-Zukunft entschieden.

Serbien-Coach stellt Samardzic „direkt wichtige Rolle“ in Aussicht

„Hansi Flick hat sich sehr um mich bemüht und mir seinerseits einen Weg mit der A-Nationalmannschaft aufgezeigt, was mich sehr gefreut hat. Natürlich ist es eine Ehre, wenn dich der deutsche Bundestrainer anruft“, zeigt sich Samardzic dankbar. „Trotzdem war ich mir zu diesem Zeitpunkt bereits sicher, dass ich für das Heimatland meiner Eltern auflaufen will.“ (NEWS: Flick begründet Sané-Verzicht)

Die familiäre Bindung zu Serbien – wie sie der neue DFB-Sportchef Rudi Völler auch am Montag bei einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main im konkreten Fall Samardzic erwähnte – war mitentscheidend.