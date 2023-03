Biathlon: Nächster Star tritt zurück - mit bemerkenswertem Statement

Biathlon: Mari Eder tritt zurück - uns ist selbstkritisch

In einem emotionalen Instagram-Post dankte die in Österreich lebende Spitzenathletin - verheiratet mit dem früh zurückgetretenen Ex-Biathleten Benjamin Eder - ihren Förderern, Trainern und Kollegen, ging aber auch bemerkenswert offen und kritisch mit sich selbst ins Gericht.

Bei der WM 2017 in Hochfilzen hatte Eder das Podium als Vierte nur haarscharf verpasst. Obwohl sie nah dran gewesen sei, „war ich in Wahrheit viel zu oft zu weit weg“, befindet die 35-Jährige trotzdem: „Am Ende des Tages habe ich auch gelernt, den enormen Aufwand an Arbeit und Engagement zu schätzen, der dafür nötig war. Die Erkenntnis, dass man sich zu 100 Prozent ins Zeug gelegt hat, hilft einem, auch das zu akzeptieren, was unter den Tisch fällt“, schrieb Eder zudem.