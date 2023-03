Volleyball: Meistertrainer Enard verlässt Berlin

Trainerwechsel beim Doublesieger im deutschen Volleyball: Der dreimalige Meistertrainer Cedric Enard tritt bei den Berlin Recycling Volleys aus persönlichen Gründen zur neuen Saison von seinem Amt zurück, sein Nachfolger wird der Brite Joel Banks. Das teilte der deutsche Meister und Pokalsieger am Dienstag vor dem Start der Bundesliga-Play-offs mit.

Enard hat das Amt seit 2018 inne, 2019, 2021 und 2022 triumphierte er mit Berlin in der Liga, 2020 gab es wegen der Pandemie keinen Meister. Derzeit kämpft der Seriensieger in der Zwischenrunde um seinen siebten Titel in Folge.