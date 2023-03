Anzeige

Rugby-Tragödie: Vermisster Ex-Profi in den USA tot aufgefunden Vermisster Rugby-Profi ist tot

Ex-Rugby-Profi Bryn Hargreaves war im vergangenen Jahr als vermisst gemeldet worden © Imago

SPORT1

Im Januar des vergangenen Jahres verschwand Bryn Hargreaves unter mysteriösen Umständen. Nach 14 Monaten wird der ehemalige Rugby-Spieler in den USA tot aufgefunden - die Hintergründe sind noch unklar.

14 Monate nach seinem Verschwinden ist der frühere Rugby-Profi Bryn Hargreaves in den USA tot aufgefunden worden. Das teilte die Familie des Engländers über die sozialen Medien mit.

Hargreaves‘ Bruder Gareth schrieb auf Facebook: „RIP Bryn Hargreaves. Mit unglaublicher Traurigkeit kann ich bestätigen, dass wir Bryn nach 14 Monaten endlich gefunden haben. Wir wissen immer noch nicht, woran er gestorben und was am 03.01.22 wirklich passiert ist. Vielen Dank an alle, die uns bei der Suche geholfen haben. Wir würden uns über etwas Abstand freuen und werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald wir weitere Informationen haben.“

Anzeige

Auch die Mutter des Verstorbenen meldete sich zu Wort: „Ich bin untröstlich. Mein wunderschöner Sohn Bryn, mir fehlen die Worte, um den Schmerz zu beschreiben.“

Hargreaves‘ Leiche in Waldstück entdeckt

Laut Daily Mail wurde Hargreaves‘ Leiche in einem Waldstück in der Gegend der Ortschaft Cheat Lake gefunden, in der Nähe seines letzten Wohnorts. Ein Passant hätte den Körper entdeckt und die Behörden alarmiert.

Hargreaves wurde nur 37 Jahre alt. In seiner aktiven Karriere hatte er unter anderem für die Wigan Warriors in der professionellen Super League gespielt. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden“, teilte der Klub mit.

Hargreaves‘ Familie schloss auch Verbrechen nicht aus

Vor rund zehn Jahren beendete der Brite seine sportliche Laufbahn und ging in die USA, um in der Öl- und Gas-Industrie zu arbeiten.

Die Umstände seines Verschwindens sind bis heute ungeklärt. Im Januar 2022 war der in Scheidung lebende Hargreaves von seinem Arbeitgeber im US-Bundesstaat West Virginia als vermisst gemeldet worden. Trotz umfangreicher Suchaktionen und vieler Hilferufe der Familie in den sozialen Medien fehlte jede Spur von ihm.