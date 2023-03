Dietz sieht DFB auf gutem Weg: „Näher an die Zuschauer“

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Bernard Dietz sieht den Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach der Rückkehr von Rudi Völler auf einem guten Weg. „Es ist die richtige Entscheidung, wieder näher an die Zuschauer heranzurücken, mal wieder in einer Sportschule zu übernachten“, sagte der ehemalige DFB-Kapitän, der am Mittwoch 75 Jahre alt wird, dem SID.