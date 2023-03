Hungrige Bayern-Frauen: "Feuerwerk abliefern" gegen Arsenal

Die Fußballerinnen von Bayern München wollen im anspruchsvollen Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal ihre Titelambitionen weiter untermauern. "Ich glaube schon, dass für uns einiges möglich ist dieses Jahr", sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN).

Der dritte Auftritt in der Allianz Arena sei "auf keinen Fall bereits Routine" für den deutschen Vizemeister, versicherte die österreichische Nationalspielerin, sondern vielmehr Motivation: "Wir sehen das als enorme Wertschätzung. Wir sind top motiviert und wollen wieder ein Feuerwerk abliefern. Ich freue mich auf einen richtig coolen Fight."

Trainer Alexander Straus erwartet in der ersten K.o.-Runde eine Art Blick in den Spiegel gegen einen Gegner, "der unserem Team vom Spielstil ähnelt, sie haben ähnliche individuelle Qualität, Struktur, Dynamik". Viel werde gegen den englischen Vizemeister auf die Duelle im Mittelfeld ankommen, meinte der Norweger und fügte selbstbewusst an: "Sie haben eine starke Mannschaft, aber sie haben auch Respekt vor uns."