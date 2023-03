Ski Alpin: Wahnsinns-Rekord von Shiffrin! Auch Dominator Odermatt muss sich hinten anstellen

Der alpine Ski-Weltcup 2022/23 hat sein Ende gefunden. Am Ende feiern Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt souverän den Sieg im Gesamtweltcup. Doch in einer Rubrik hat sogar Odermatt das Nachsehen.

Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt fahren in diesem Winter in ihrer eigenen Welt. Während der Schweizer im Endklassement des Gesamtweltcups 702 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Aleksander Aamodt Kilde hat, kam die US-Amerikanerin und Lebensgefährtin von Kilde 989 Punkte vor Lara Gut-Behrami ins Ziel.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die beiden Ausnahmeathleten auch beim Preisgeld ganz an der Spitze stehen. Dank ihrer WM-Medaille im Riesenslalom sowie 14 Weltcupsiegen in dieser Saison kommt die 28-Jährige auf 964.200 Franken (rund 970.000 Euro). Nie zuvor hat ein Athlet mehr Preisgeld in einer Saison eingefahren.