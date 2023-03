3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SG Dynamo Dresden, 2:3 (1:2)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der FC Ingolstadt 04 bereits in Front. Denis Linsmayer markierte in der fünften Minute die Führung. Lange währte die Freude des Heimteams nicht, denn schon in der zehnten Minute schoss Paul Will den Ausgleichstreffer für SG Dynamo Dresden. Linsmayer musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Felix Keidel weiter. Kurz vor der Pause traf Ahmet Arslan für Dynamo Dresden (40.). Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das muntere Toreschießen vor 6.336 Zuschauern fand mit dem Treffer von Jakob Lemmer zum 3:1 in der 58. Minute seine Fortsetzung. In der 61. Minute brachte Donald Nduka den Ball im Netz von Dresden unter. In der 63. Minute stellte Guerino Capretti um und schickte in einem Doppelwechsel Moussa Doumbouya und Justin Butler für Pascal Testroet und David Kopacz auf den Rasen. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt des FCI setzte Valmir Sulejmani, der in der 81. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Mit Robin Becker und Stefan Kutschke nahm Markus Anfang in der 87. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Max Kulke und Manuel Schäffler. Als der Unparteiische Badstübner (Nürnberg) die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte SG Dynamo Dresden die drei Zähler unter Dach und Fach.