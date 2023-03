"Ermüdet mich": Jetzt spricht Deniz Aytekin! Schiedsrichter reagiert auf Gräfe-Kritik an Stieler und DFB

Der Bundesliga -Referee hat sich zur deutlichen Kritik von Manuel Gräfe an der Schiedsrichter-Politik des DFB geäußert - und einen Diskurs befürwortet. „Jeder darf seine Meinung äußern“, sagte der 44-Jährige auf einer Pressekonferenz am Montag auf SPORT1 -Nachfrage.

Die Medienrunde fand im Rahmen einer DFB-Aktion mit dem Namen „Jahr der Schiris“ statt. Am kommenden Wochenende sollen die beiden Bundesliga-Profis Nils Petersen (SC Freiburg) und Anton Stach (1. FSV Mainz 05) ein Bezirksliga-Spiel pfeifen. Aytekin selbst wird als Beobachter vor Ort sein.

Aytekin reagiert auf Gräfe-Kritik

Im Rahmen dieser Pressekonferenz kam auch die Gräfe-Kritik zur Sprache, die der 49 Jahre alte ehemalige Unparteiische via Twitter in Bezug auf den Einsatz von Tobias Stieler beim Bundesliga-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München am Sonntagabend (2:1) geäußert hatte.