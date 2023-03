3. Liga: Dresden erobert Aufstiegsplatz

Die Sachsen gewannen das Absteigerduell beim FC Ingolstadt 3:2 (2:1) und verdrängten durch ihren achten Sieg in den vergangenen zwölf Spielen ohne Niederlage den SV Wehen Wiesbaden vom dritten Rang, der momentan hinter Spitzenreiter SV Elversberg und der nicht aufstiegsberechtigten Reserve von Bundesligist SC Freiburg zum Sprung in die zweite Liga reicht.

Dresden stellt schon früh auf Sieg

Dresden bewies in der wegweisenden Begegnung bei seinem achten Auswärtssieg nach dem frühen Rückstand durch Denis Linsmayer (5.) Charakter. Schon bis zur Pause stellten Paul Will (10.) und Ahmet Arslan (40.) die Weichen zum vierten Sieg in Folge.