Kimmich überrascht von Flicks Kader-Entscheidungen

Er wolle zwar ungern Namen nennen, weil er sonst wieder Mitspieler unbeabsichtigt vergesse, "aber Marco (Reus), Ilkay (Gündogan), Thomas (Müller), Niki (Süle), Leroy (Sane), Toni (Rüdiger) - gerade die letzten drei hätte ich schon auf der Liste erwartet", sagte Kimmich, der für die Duelle mit Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz und drei Tage später gegen Belgien in Köln zum DFB-Kapitän ernannt wurde.