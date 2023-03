Champions League live: Zwei Abos nötig! Hier läuft FC Bayern - Manchester City im TV und Stream

Wahnsinn! So knackte Bayer den Rekordmeister

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Manchester City. Wer das Viertelfinale komplett verfolgen will, braucht Abos bei Amazon Prime Video und DAZN.

Nun steht fest, wo die beiden Partien live zu sehen sein werden. Das Hinspiel am Dienstag, dem 11. April, können die Fans beim Streamingdienst Prime Video von Amazon verfolgen, wie der Onlineversandhändler am Montag mitteilte. Gespielt wird in Manchester, Anpfiff ist um 21 Uhr.