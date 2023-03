BVB-Star für EM-Qualifikation nachnominiert - dank Formanstieg wieder dabei

Donyell Malen wird in die niederländische Nationalmannschaft berufen. Der BVB-Star ersetzt einen verletzten Kollegen.

Donyell Malen ist nachträglich in die niederländische Nationalmannschaft berufen worden.

Sein letztes Spiel für Oranje absolvierte Malen im März 2022 bei einem Freundschaftsspiel. In einem Pflichtspiel war er im WM-Jahr nicht zum Einsatz gekommen.

Die Niederlande treffen in der EM-Qualifikation am Freitag auf Frankreich und am folgenden Montag auf Gibraltar.