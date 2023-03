Anzeige

Brief an die UEFA: Grüne fordern EM-Ausschluss für Belarus Brief an die UEFA: Grüne fordern EM-Ausschluss für Belarus

Kein Belarus bei der EM: Grünen fordern Ausschluss © AFP/SID/JOHANNES EISELE

Kurz vor dem Start der Qualifikation für die Fußball-EM 2024 fordern 46 Grünenabgeordnete den Ausschluss der belarussischen Nationalmannschaft. In einem Brief appellieren die Politiker an die Spitze des europäischen Fußballverbandes UEFA, das osteuropäische Land wegen dessen Beteiligung am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der schlechten Menschenrechtslage noch aus dem Turnier zu nehmen. Dies berichtete das Nachrichtenmagazin Spiegel am Montag.

Man respektiere die Entscheidungshoheit der UEFA. "Mit Blick auf die menschenverachtende Politik des belarussischen Regimes möchten wir Sie jedoch bitten, die Gründe für die bisherige Entscheidung noch einmal zu überdenken", heißt es in dem Schreiben der Grünen an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, aus dem der Spiegel zitiert. Belarus, das im Gegensatz zu Russland an der EM teilnehmen darf, startet am Samstag gegen die Schweiz in die Qualifikation für die Endrunde im kommenden Jahr in Deutschland. Die Partie wird im serbischen Novi Sad ausgetragen.

"Für alle Welt ist sichtbar: Diktator Lukaschenko ist Putins wichtigster Unterstützer in seinem brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine", schreiben die Grünen. Unterzeichnet wurde der Brief laut Spiegel unter anderem von Fraktionschefin Britta Haßelmann, Kulturstaatsministerin Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin Katrin Goering-Eckardt und Grünen-Co-Chef Omid Nouripour.