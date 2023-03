Formel 1: Verpatzter Funkspruch! Ferrari-Ingenieur am Pranger

Enttäuschend sind aus Sicht der Roten am Sonntag in Jeddah nicht nur die Plätze sechs und sieben für Carlos Sainz und Charles Leclerc, sondern vor allem deren Zustandekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Besonders bei Leclerc entlädt sich der ganze Frust in Runde 20 am Funk: Nach seiner Rückversetzung in der Startaufstellung um zehn Plätze für den Einbau einer neuen Kontrollelektronik (als Spätfolge vom Ausfall in Bahrain; d. Red.) legt Leclerc zunächst eine tolle Aufholjagd hin: Vom zwölften Platz aus rast er nach vorne, liegt nach gerade einmal 13 von 50 Runden schon wieder auf dem starken sechsten Platz.