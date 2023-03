Nationalmannschaft: DFB-Länderspiel gegen Peru ausverkauft

Das Interesse an der deutschen Nationalmannschaft ist ungeachtet der jüngsten WM-Enttäuschung groß.

Das Interesse an der deutschen Nationalmannschaft ist ungeachtet der jüngsten WM-Enttäuschung groß.

Das Länderspiel der DFB-Auswahl am Samstag in Mainz gegen Peru ist mit rund 25.000 Zuschauern ausverkauft. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt.