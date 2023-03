BVB droht Langzeit-Ausfall von Juwel Bynoe-Gittens

Bynoe-Gittens: Die Schulter als Achilles-Ferse

Es ist nicht das erste Mal, dass Bynoe-Gittens mit Schulterproblemen zu kämpfen hat. Erst im Winter unterzog sich der 18-Jährige in Heidelberg einem Eingriff am lädierten Gelenk. In der Hinrunde konnte Bynoe-Gittens wegen besagter Schulter nur an den ersten fünf Spieltagen für den ernsthaften Meisterschaftskandidaten mitwirken.