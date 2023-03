Chelsea-Star Leupolz will zurück zum DFB und peilt WM an

Nach ihrer Babypause und der Rückkehr auf den Platz hat Melanie Leupolz die Teilnahme an der WM in den Blick genommen.

Nach ihrer Babypause und der Rückkehr auf den Platz hat Nationalspielerin Melanie Leupolz die Teilnahme an der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) in den Blick genommen.