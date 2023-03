Tennis: Historische Zäsur in der Weltrangliste

Der zurzeit verletzt pausierende Grand-Slam-Rekordchampion wird im am Montag veröffentlichten Ranking auf Platz 13 geführt. Zuvor hatte er schier unglaubliche 912 Wochen am Stück zu den zehn besten Spielern der Welt gehört.

Rafael Nadal übertrumpfte Ikone Tennis-Ikone Jimmy Connors

Am 25. April 2005 war der damals 18-jährige Nadal erstmals in die Top 10 vorgestoßen. Jimmy Connors (USA) hatte es zwischen 1973 und 1988 auf 789 Wochen am Stück gebracht, der im vergangenen Jahr zurückgetretene Schweizer Superstar Roger Federer zwischen 2002 und 2016 auf 734 Wochen in Folge.