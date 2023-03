Präsident Hainer: "Der FC Bayern ist erneuerbare Energie"

Bayern-Präsident Herbert Hainer blickt bester Dinge auf die restlichen Aufgaben der Saison. Neben Trainer Julian Nagelsmann sieht er vor allem den Geist der Münchner als entscheidend an.

„Ein Experte wie Kylian Mbappé hat nach dem Aus gegen uns gesagt, wir hätten ein Team, das für den Champions League-Sieg geformt ist . Jose Mourinho hätte gern die gleichen Optionen, wie sie unser Kader bietet. Bei allem Respekt vor den anderen Klubs - wir müssen uns vor keiner Mannschaft in Europa verstecken“, sagte Hainer im kicker -Interview.

Allerdings benötige der FC Bayern vor dem anstehenden Viertelfinal-Kracher in der Champions League gegen Englands Topklub Manchester City natürlich auch „das viel zitierte Quäntchen Glück. Da entscheiden Nuancen über das Weiterkommen.“ Aber, so Hainer: „Die heiße Phase beginnt jetzt. Thomas Müller hat gesagt, es wird nicht leicht, den FC Bayern zu schlagen - und genau so müssen wir als FC Bayern auftreten.“