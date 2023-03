Neue Nummer eins im Tennis! Djokovic kann nur zuschauen

Der topgesetzte Carlos Alcaraz ist mit seinem furiosen Finalerfolg beim ATP-Masters in Indian Wells an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurückgekehrt.

Der 19 Jahre alte Spanier besiegte im Endspiel des mit rund zehn Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers den formstarken Russen Daniil Medwedew in nur 70 Minuten klar mit 6:3 und 6:2.

„Es ist ein tolles Gefühl, hier den Pokal zu holen und die Nummer eins zurückzuerobern. Ich würde sagen, das war das perfekte Turnier“, sagte Alcaraz, der den Lauf seines russischen Gegners (19 gewonnene Matches in Serie) auf beeindruckende Weise beendete.

Novak Djokovic verliert Platz an der Sonne

Zugleich verdrängte er den Serben Novak Djokovic (Serbien), der wegen fehlender Corona-Schutzimpfung nicht in die USA einreisen durfte , von der Spitze des ATP-Rankings. Für Alcaraz war es der achte Turniersieg seiner Karriere und bereits der dritte bei einem Masters.

Alcaraz reist nun als Titelverteidiger zum Masters in Miami, auch dort ist Djokovic aufgrund der geltenden Einreiseregeln nicht am Start. "Auf diese Weise zu gewinnen, gibt einem natürlich großes Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass ich dieses Niveau in Miami halten kann", sagte Alcaraz, der im gesamten Turnier keinen einzigen Satz abgegeben hatte.