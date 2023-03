DFB-Team: Nationalmannschafts-Neuling Berisha musste Flick zurückrufen

Nationalmannschafts-Debütant Mergim Berisha mangelt es nicht an Selbstbewusstsein.

„Ich habe in den letzten Wochen gut performt und daher habe ich es verdient“, sagte der Stürmer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg nach seiner Ankunft bei der DFB-Auswahl in Frankfurt/Main und ergänzte: „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung.“

„Ich will mich von der besten Seite präsentieren“

„Ich kenne den einen oder anderen von der U21, das erleichtert es mir ein bisschen“, sagte Berisha, der auf seinen ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft hofft: „Ich will mich von der besten Seite präsentieren. Am Schluss entscheidet der Trainer.“