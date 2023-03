Anzeige

La Liga: Barca gewinnt 253. Clasico mit Hackenpass von Lewandowski Lewy-Geniestreich entscheidet Clásico

Xavi: "Die Clásicos machen mich heiß"

Der 253. Clasico findet lange keinen Sieger, der vermeintliche Real-Siegtreffer wird zurückgenommen. In der 92. Minute entscheidet Barca dann doch noch das Spiel.

Mit 2:1 gewinnt der FC Barcelona am Sonntagabend gegen Real Madrid am 25. Spieltag in La Liga. Es ist der 100. Sieg der Katalanen über den Erzrivalen. Damit bleibt die Blaugrana Tabellenführer, Real Madrid folgt auf Rang zwei mit 12 Punkten Abstand. Barca kann mit Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen somit für den 27. Titelgewinn planen.

Dabei konstatierte Thibaut Courtois nach dem Spiel: „Klar kämpfen wir bis zum Ende, aber es sind jetzt schon vier Spiele, die Barca Vorsprung hat“.

Sergi Roberto, Barcelonas Rechtsverteidiger, hingegen zeigte sich glücklich: „Gegen Madrid gibt man besser nie auf, auch wenn wir zwölf Punkte Vorsprung haben, aber wir haben eine super Ausgangsposition. Es wird eher schwer für uns, die zu verspielen.“

Auch Tono Kroos‘ Bruder Felix ordnete die Real-Niederlage realistisch ein: „Für mich ist das die Entscheidung, auch weil Barca einfach so konstant punktet. Real müsste jedes Spiel gewinnen, und selbst dann. Das kann ich mir nicht vorstellen.“

Araujo-Eigentor leitet schelchten Barca-Start ein

Dabei erzielte Barca alle Tore des Abends: Einem frühen Eigentor von Ronald Araujo ließ Sergi Roberto kurz vor der Pause den Ausgleich folgen. Der vermeintliche Siegtreffer von Marco Asensio (82.) wurde wegen Abseits per VAR zurückgenommen. Lewandowski leitete den Siegtreffer in der 92. Minute per Hacke ein.

Für die Hausherren, die zuletzt vor vier Jahren die Meisterschaft gewonnen hatten, begann das prestigegeladene Duell denkbar ungünstig. Schon nach neun Minuten geriet Barca durch ein Eigentor von Ronald Araujo, der eine Real-Hereingabe von Vinicius Junior per Kopf unhaltbar für ter Stegen ins eigene Tor lenkte, in Rückstand.

Kurz vor der Pause allerdings sorgte Sergi Roberto für Barcelonas Ausgleich (45.). Nach dem Seitenwechsel suchten sowohl Barca als auch Real lange vergeblich nach Möglichkeiten für den entscheidenden Treffer.

Die Torjäger Robert Lewandowski und Karim Benzema konnten sich entsprechend nicht in Szene setzen. Erst Frank Kessie erlöste die Platzherren in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Siegtreffer. Kroos war 28 Minuten vor Spielende ausgewechselt worden.

Der Erfolg bedeutete für Barcelona den dritten Sieg im vierten Clasico der laufenden Saison. Das Hinspiel hatten die Blancos aus der Hauptstadt noch mit 3:1 gewonnen.

Danach allerdings siegten ter Stegen und Co. zunächst in Saudi-Arabien im Finale des spanischen Supercups ebenfalls mit 3:1 und zu Monatsbeginn in Madrid im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Pokal-Wettbewerbs mit 1:0. Das Rückspiel findet am 5. April in Barcelona statt. Dafür machte Courtois Mut: „Wir dürfen jetzt nicht anfangen zu kapitulieren. In der Champions-League und in der Copa haben wir noch Chancen“

Clásico ohne Real-Präsidenten

Real-Präsident Florentino Pérez war zum ersten Mal seit 20 Jahren bei einem Clásico nicht im Camp Nou. Trotz gesundheitlicher Probleme und auch der Corona-Pandemie war Pérez in den vergangenen Jahren immer vor Ort.

Nun blieb er dem Topspiel nach AS-Informationen auf persönlichen Wunsch nach Barcas vermeintlichen Verwicklungen um den Schiedsrichter-Vizeboss Negreira fern. Zusätzliche Brisanz hatte das für die Meisterschaft wegweisende Duell der Giganten genau dadurch.