Serie A: Ex-Frankfurter Kostic entscheidet Derby d'Italia zum Juve-Sieg

Der frühere Frankfurter Filip Kostic (23.) sorgte mit einem platzierten Flachschuss für den Sieg der Turiner, die sich bereits in der Hinrunde gegen Inter durchgesetzt hatten (2:0). Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens fehlte Mailand wegen einer Verletzung.

Auch Neapel gewinnt - Inter rutscht ab

Die SSC Neapel gab sich am 27. Spieltag keine Blöße. Vier Tage nach dem Sprung ins Viertelfinale der Champions League durch den zweiten Sieg gegen Eintracht Frankfurt (3:0) gewann der Spitzenreiter beim FC Turin mit 4:0 (2:0) und steht bei 71 Punkten.

Neuer Zweiter ist Lazio Rom (52) nach einem 1:0 (0:0) im Derby gegen die AS Rom. Inter (50) rutschte auf Position drei ab.

In gut zwei Wochen treffen Juve und Mailand erneut aufeinander, am 4. April steht das Halbfinal-Hinspiel im Pokal an. Inter ist Titelverteidiger.