FA-Cup: Irre! Fulham kassiert drei rote Karten in 60 Sekunden

Rote Karten sind in Spielen mit Beteiligung von Manchester United zuletzt der Standard.

Bei der 1:3-Niederlage gegen Manchester United kassierten die Cottagers gleich drei rote Karten innerhalb von nur einer Minute - und leiteten die bittere Niederlage und das Viertelfinal-Ausscheiden selbst ein. Doch was war passiert?

In der 72. Spielminute - Fulham führte übrigens noch mit 1:0 durch einen Treffer von Aleksandar Mitrovic - klärte der Brasilianer William einen United-Schuss auf der eigenen Torlinie mit dem Arm. Schiedsrichter Chris Kavanagh checkte die Szene in der Nähe der Trainerbänke, wo Fulham-Coach Marco Silva ihn nahezu in seiner Entscheidung beeinflussen wollte.