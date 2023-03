Anzeige

Bundesliga: Salihamidzic stinksauer! Bayern-Boss schlägt Alarm Salihamidzic nach Pleite stinksauer

Patrick Berger, Kerry Hau

Der FC Bayern ist nach der Niederlage gegen Leverkusen nicht mehr Tabellenführer - ganz zum Unmut von Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Der FC Bayern ist nach der 1:2-Niederlage in der Bay-Arena in Leverkusen am Sonntagnachmittag nicht mehr Tabellenführer. Während die Spieler schon nach der Partie konstatierten, dass sie verdient verloren hätten, ging der Sportdirektor noch einen Schritt weiter.

Zu SPORT1 sagte er: „Selbstvertrauen hin oder her. Mentalität und Gier müssen wir auf den Platz bringen. Es geht um die Meisterschaft!!“

Dabei ließ der Bayern-Verantwortliche in seine Gefühlswelt blicken und zeigte sich sichtlich unzufrieden: „Das ist nicht das, was Bayern bedeutet. Wir haben alles vermissen lassen und von einer Mannschaft, die Donnerstag noch gewonnen hat, alles abverlangen lassen. Wir waren in allen Bereichen unterlegen.“

So eindeutig hat man den 51-Jährigen nicht oft gehört!

Salihamidzic: „Selten so erlebt“

„Wir haben in den letzten Minuten noch zwei mal aufs Tor geschossen. Aber so wenig Antrieb, Mentalität, Zweikampfführung, Durchsetzungsvermögen - das habe ich so selten erlebt“, fuhr er bei SPORT1 fort und offenbarte dabei große Unzufriedenheit.

Dabei schloss er jedoch mit einem indirekten Lob an sein Team: „Diese Mannschaft ist so gut, wenn die Mentalität von Anfang an stimmt, aber auch genauso nicht so gut, wenn sie das nicht macht und denkt, dass sie alles mit Qualität erledigen kann.“