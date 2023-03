Formel 1: Doppelte Strafe! Fernando Alonso verliert Podiumsplatz in Jeddah

Aston Martin versteht Strafe nicht

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack zeigte sich ob der Angelegenheit irritiert. „Du darfst nicht am Auto arbeiten. Und [...] wir haben mehr als fünf Sekunden gestanden, wir haben eine Extrareserve eingebaut. Die Jungs wissen auch. was sie zu tun haben“, erklärte er bei Sky : „Aus meiner Sicht war das alles regulär. Wenn es jetzt andere Beweise gibt, müssen wir uns das anschauen.“

Alonso ärgert sich über die FIA

Pechvogel Alonso betonte wenig später bei Sky , dass er über die Strafe an sich nicht unbedingt enttäuscht sei. Sauer war der Spanier dennoch: Und zwar auf die FIA, weil die Strafe in seinen Augen deutlich zu spät verhängt wurde.

Auch in seiner Medienrunde legte er später noch einmal in Richtung FIA nach. „Die Fans tun mir leid“, sagte der Spanier und machte deutlich, dass die Verantwortlichen seiner Meinung nach ein trauriges Bild abgegeben haben. So sei ein „gesunder Menschenverstand“ in Zukunft sehr wichtig.